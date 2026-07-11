به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان خوزستان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان گفت: کاروان «مشایه الفلاحیه» شادگان همانند سال‌های گذشته حرکت خود را از چهارراه فاطمیه آغاز کرده و هزاران نفر از عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با پای پیاده راهی کربلای معلی شدند.

حجت الاسلام مطوری افزود: با هماهنگی فرمانداری، بخشداری مرکزی، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت، دهیاری‌ها، مواکب و نیرو‌های مردمی، تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به زائران در طول مسیر فراهم شده است.

وی با تأکید بر وحدت و همدلی زائران و خادمان اربعین گفت: زائران این مسیر معنوی را با نیت ادای احترام به رهبر شهید انقلاب، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و در مسیر ولایت طی می‌کنند و امیدوارند این حرکت در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) تا تحقق آرمان‌های الهی استمرار یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان با اشاره به پیشینه مذهبی و ولایتمداری مردم شادگان تصریح کرد: مردم این شهرستان همواره ارادت و وفاداری خود را به اهل‌بیت (ع) و نهضت عاشورا به نمایش گذاشته‌اند و حضور گسترده آنان در پیاده‌روی اربعین، جلوه‌ای از عشق، ایمان و دلدادگی به حضرت سیدالشهدا (ع) است.