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طرح ترافیکی شهید آیتالله رئیسی اصفهان آماده بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار اصفهان گفت: مجموعه پلها و زیرگذر شهید آیتالله رئیسی، به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای عمرانی اصفهان، مراحل نهایی آمادهسازی را پشت سر گذاشته است.
علی قاسمزاده افزود:این طرح که نمادی از تلاش برای تسهیل در تردد و کاهش ترافیک شهری است، این هفته با حضور مقامات ارشد کشور و مدیران استانی بهرهبرداری رسمی خواهد شد تا بار ترافیکی سنگینی از شبکه معابر شهری کاسته شود.
طرح شهید آیتالله ابراهیم رئیسی در محور بزرگراه فرودگاه، حدفاصل پل شهیدان طیاره تا پل شهید دریانوش با مجموعه پلها و زیرگذری با مساحت تقریبی ۳۰۰ هزار مترمربع و طول حدود سه کیلومتر است و بخش شاخص آن، زیرگذری به طول تقریبی ۱۳۰۰ متر است که به عنوان یکی از طولانیترین مسیرهای غیرهمسطح شهر شناخته میشود و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شمال و شرق اصفهان و ارتقای ایمنی این محور خواهد داشت.