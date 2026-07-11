رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان از مهر و موم یک واحد قصابی متخلف در این شهرستان به دلیل کشتار غیر مجاز دام و عرضه آلایش‌های غیرخوراکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میثاق کریمی پاکدامن گفت: گروه‌های نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی مسجدسلیمان در ادامه نظارت‌های مستمر خود بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، در راستای اجرای وظایف حاکمیتی و پیشگیری از ورود فرآورده‌های ناسالم به چرخه مصرف خانوار، یک قضابی متخلف را که اقدام به کشتار غیر مجاز و عرضه آلایش‌های غیرخوراکی کرده بود را شناسایی و با هماهنگی عوامل انتظامی از ادامه فعالیت آن جلوگیری کردند.

وی با تأکید بر حساسیت بالای سلامت عمومی، افزود: همه مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی مکلف به رعایت دقیق شیوه نامه‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی هستند و هرگونه تخطی از این قوانین با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.

کریمی پاکدامن به شهروندان توصیه کرد: برای تضمین سلامت خود و خانواده‌تان، هنگام خرید فرآورده‌های دامی حتماً به مهر و برچسب‌های تاییدیه دامپزشکی بر روی لاشه‌ها توجه کرده و از خرید گوشت از مراکز غیرمجاز که فاقد هویت بهداشتی هستند، خودداری کنید.

رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان در پایان ضمن هشدار جدی به سودجویانی که سلامت جامعه را تهدید می‌کنند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی گزارش دهند.