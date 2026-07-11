از حفر غیرقانونی چاه در نجف آباد جلوگیری و تجهیزات حفاری غیرمجاز هم توقیف شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان نجف آباد گفت: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با برداشت‌های بی‌رویه و غیرقانونی، از حفاری غیرمجاز چاه جلوگیری و تجهیزات دستگاه غیرمجاز در روستای همت‌آباد شهرستان نجف‌آباد توقیف شد.

رضا پهلوانی نژاد افزود: این اقدام در قالب برنامه‌های حفاظتی برای جلوگیری از تخریب سفره‌های آب زیرزمینی و کنترل حفاری‌های بدون مجوز انجام شده است.