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از حفر غیرقانونی چاه در نجف آباد جلوگیری و تجهیزات حفاری غیرمجاز هم توقیف شد.
از حفر غیرقانونی چاه در نجف آباد جلوگیری و تجهیزات حفاری غیرمجاز هم توقیف شد.
رئیس اداره منابع آب شهرستان نجف آباد گفت: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با برداشتهای بیرویه و غیرقانونی، از حفاری غیرمجاز چاه جلوگیری و تجهیزات دستگاه غیرمجاز در روستای همتآباد شهرستان نجفآباد توقیف شد.
رضا پهلوانی نژاد افزود: این اقدام در قالب برنامههای حفاظتی برای جلوگیری از تخریب سفرههای آب زیرزمینی و کنترل حفاریهای بدون مجوز انجام شده است.