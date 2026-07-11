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مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران از عزم جدی و برنامهریزی منسجم برای رصد، شناسایی و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در محدوده تحت پوشش این شرکت شامل سه استان تهران، البرز و قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد شبیهی با اشاره به تأثیر مخرب مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق اظهار کرد: هر مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز با مصرف برق معادل صدها خانوار، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد میکند و به خصوص در ایام اوج بار، این فشار به عاملی جدی برای ناپایداری شبکه و افزایش محدودیت مشترکین تبدیل میشود.
بررسیها نشان میدهد حدود ۳ هزار مگاوات مصارف غیر مجاز برق در بخش فعالیت ماینرها اختصاص داشته که معادل ظرفیت چند نیروگاه بزرگ برق است و این موضوع اهمیت مقابله با این پدیده را دوچندان میکند.
وی با تأکید بر رویکرد هوشمندانه شرکت برق منطقهای تهران در شناسایی مراکز غیرمجاز تصریح کرد: با بهرهگیری از دادهکاوی اطلاعات مشترکان و همکاری نزدیک با دستگاههای قضایی، نظامی و امنیتی، رصد مستمر شبکه در دستور کار قرار دارد. در همین زمینه، تاکنون اقدامات مؤثری در کشف و جمعآوری ماینرهای غیرمجاز در سطح استان تهران انجام شده و این روند در استانهای البرز و قم با قدرت ادامه دارد. در همین زمینه برخورد با متخلفان بدون هیچ اغماضی پیگیری میشود و تمام تجهیزات کشفشده پس از طی مراحل قانونی، از چرخه مصرف خارج و امحاء میکرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران تاکید کرد: در صورت مشاهده دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در مراکز صنعتی و مشترکان تجاری با ریماند بالا علاوه بر معرفی به مراجع قضایی در خصوص قطع موقت یا دائم انشعاب مشترک تصمیمگیری میشود بنابراین اکیدا به مشترکان تاکید میشود به هیچ وجه دستگاه استخراج ماینر به اشتراک برق خود متصل نکنند.
شبیهی از عموم مردم خواست تا هرگونه فعالیت مشکوک یا استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز را گزارش دهند و تصریح کرد: همکاری مردم در شناسایی این مراکز غیرمجاز، نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه، مدیریت مصرف و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان خواهد داشت.
وی افزود: اطلاعات دریافتی از شهروندان به صورت کاملاً محرمانه بررسی میشود و هویت گزارش دهندگان محفوظ خواهد ماند. شرکت برق منطقهای تهران با عزمی راسخ، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز را تا ریشهکنی کامل این پدیده ادامه خواهد داد.