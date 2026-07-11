به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد اعلام کرد: از شنبه شب تا اواخر وقت سه شنبه (۲۰ تا ۲۳ تیر) در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی خیلی شدید و در مناطق غربی، جنوبی، تاحدی مرکزی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها وجود دارد. همچنین احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید موقت و کاهش کیفیت هوا و انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار به‌ویژه در نوار مرزی جنوبی و غربی استان وجود دارد.

اداره کل هواشناسی تهران احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و مستقر نشدن در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها را به شهروندان توصیه کرد.

اجتناب از پرواز با گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، تردد و توقف نکردن کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات بالادست و استفاده از ماسک بهداشتی از دیگر توصیه های هواشناسی به شهروندان است.

هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند.