به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ انحراف و برخورد با گاردریل سمند در کیلومتر ۱۲۰ محور قم به گرمسار ۴ مصدوم، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۵ محور دامغان به شاهرود ۳ مصدوم، تصادف زنجیره‌ای ۳ خودرو ( یک پراید وانت و ۲ تریلی) در کیلومتر ۳۷ محور آرادان به سرخه یک کشته ، واژگونی نیسان در کیلومتر ۲۵ محور سمنان به دامغان ۴ مصدوم، واژگونی کوئیک در کیلومتر ۲۰ محور میامی به سبزوار یک کشته و ۲ مصدوم ، تصادف ایسوزو و پراید در کیلومتر ۳۵ محور شاهرود به میامی ۳ مصدوم، واژگونی اسپرتج کیلومتر ۳۵ محور شهمیرزاد به فولاد محله فرعی روستای پرور ۴ مصدوم، واژگونی تیوولی در کیلومتر ۱۲۸ محور قم به گرمسار ۲ مصدوم ، تصادف کوئیک و پراید در کیلومتر ۲۳ محور شریف آباد به ایوانکی ۳ مصدوم، واژگونی پراید در کیلومتر ۶۹ محور سمنان به دامغان ۲ مصدوم ، واژگونی سمند در کیلومتر ۱۱ محور آرادان به سرخه ۴ مصدوم ، انحراف دنا از جاده و سقوط در کانال در کیلومتر ۱۵۰ محور قم به گرمسار ۳ مصدوم، انحراف از جاده پاترول در کیلومتر ۱۵ محور آبسرد به ایوانکی ۴ مصدوم، واژگونی پژوپارس در کیلومتر ۶۶ محور دامغان به سمنان ۳ مصدوم، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۶۵ محور دامغان به سمنان ۴ مصدوم، تصادف دو موتورسیکلت در محور سرخه به آرادان، فرعی روستای رامه ۴ مصدوم ، تصادف زنجیره‌ای ۳ خودرو (دنا، تارا، هیوندا ورنا) در کیلومتر ۷۸ محور دامغان به سمنان ۹ مصدوم بر جای گذاشت .