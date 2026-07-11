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مسابقات شکوفهها و خردسالان تکواندو در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: مسابقات تکواندو شکوفهها و خردسالان در ردههای کمربند زرد تا آبی، با حضور بیش از ۱۳۰ هنرجو برگزار شد.
حسین زمانی افزود: این رقابتها با هدف ایجاد شور و نشاط، افزایش تجربه مسابقه و تقویت روحیه رقابت سالم، در سه بخش کیوروگی، هانمادانگ و آمادگی جسمانی برگزار شد و شرکتکنندگان توانستند توانمندیهای فنی خود را در فضایی پرنشاط و دوستانه به نمایش بگذارند.