معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: قاتلی که میدان میوه و تره بار مرتکب قتل شده بود، ساعاتی پس از جنایت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: ساعت ۴:۳۰ بامداد ۱۳ تیرماه، در پی اعلام وقوع یک فقره قتل در میدان اصلی میوه و تره‌بار در محدوده کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد نو، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه بازپرس ویژه قتل، تیم بررسی صحنه جرم و عوامل پزشکی قانونی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه، جسد مردی ۲۸ ساله با دو جراحت در ناحیه گردن کشف و با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: تحقیقات پلیسی نشان داد مقتول با فردی ۲۹ ساله به نام «احمدشاه» اختلاف داشته و متهم پس از تحت نظر قرار دادن وی، هنگام خواب در کنار یک دستگاه وانت نیسان، با سلاح سرد به گردنش ضربه زده و متواری شده است.

وی گفت: کارآگاهان با شناسایی هویت و مخفیگاه متهم، او را در عملیاتی مشترک با مأموران کلانتری دستگیر کردند.

سرهنگ نثاری افزود: متهم در تحقیقات به قتل اعتراف کرد و مدعی شد مقتول برای همسرش که در افغانستان حضور دارد، مزاحمت تلفنی ایجاد می‌کرده است.

وی ادامه داد: متهم با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد در اختیار پلیس قرار دارد و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دارد.