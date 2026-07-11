مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در جمع مردم فرادنبه، از پیشرفت ۶۰ درصدی فرهنگسرای این شهر و حل مشکل اسناد مالکیت اهالی محله کریم‌آباد غرب خبر داد و بر لزوم توسعه متوازن زیرساخت‌ها در کنار طرح‌های مسکن تاکید کرد.

خبرگزاری صداوسیما



وی با اشاره به اختصاص ۳۰۸ تن قیر رایگان برای بهسازی بافت فرسوده در سال‌های گذشته، از پیگیری برای تامین ۲۵۰ تن قیر دیگر برای سال جاری خبر داد.



همچنین در حوزه بازآفرینی، ۳۰ میلیارد ریال برای سنگ‌فرش معابر اختصاص یافته است. به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، سید احسان حسینی با حضور در نماز جمعه فرادنبه، گزارشی از آخرین اقدامات این اداره کل در حوزه‌های بازآفرینی شهری، تامین زمین و توسعه زیرساخت‌ها ارائه کرد.وی با اشاره به اختصاص ۳۰۸ تن قیر رایگان برای بهسازی بافت فرسوده در سال‌های گذشته، از پیگیری برای تامین ۲۵۰ تن قیر دیگر برای سال جاری خبر داد.همچنین در حوزه بازآفرینی، ۳۰ میلیارد ریال برای سنگ‌فرش معابر اختصاص یافته است.



حسینی در خصوص فرهنگسرای فرادنبه که از طرح‌های مهم استانی است، گفت: این طرح هم‌اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مناقصه تکمیل سفت‌کاری آن در حال برگزاری است.



برای ساماندهی ورودی شهر نیز پیمانکار انتخاب شده و عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.



در بخش نهضت ملی مسکن، تاکنون برای ۲۵۶ نفر در قالب واگذاری انفرادی زمین تامین شده و فرآیند تامین زمین برای سایر متقاضیان واجد شرایط با جدیت در دستور کار است.



وی افزود: در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت نیز ۲۱۲ نفر در دهه فجر سال گذشته زمین دریافت کردند.



یکی از دستاوردهای مهم این اداره کل، تعیین تکلیف اراضی محله کریم‌آباد غرب بود که با صدور اسناد مالکیت برای ساخت‌وسازهای پیشین، مشکل قدیمی ساکنان این منطقه مرتفع گردید.



همچنین تامین زمین مناسب برای احداث پارکینگ خودروهای سنگین با همکاری دادستانی شهرستان در دست پیگیری است.



حسینی تصریح کرد: تمامی این اقدامات با هدف توسعه متوازن و پاسخ به مطالبات مردم در چارچوب قوانین انجام می‌گیرد تا فرآیند آبادانی شهر فرادنبه با شتاب بیشتری استمرار یابد.