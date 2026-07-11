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۴ هزار و ۸۰۰ نفر از مردم خراسان جنوبی تا ظهر امروز (۲۰ تیر)، برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کردهاند.
مدیر حج و زیارت استان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، از نام نویسی ۴ هزار و ۸۰۰ نفر در سامانه سماح برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین خبر داد و گفت: از مجموع ثبتنامشدگان ۳ هزار و ۵۰۰ نفر حق بیمه تعیین شده را پرداخت کردند و نام نویسی خود رادر سامانه قطعی کردهاند.
دستگردی افزود: از مجموع ثبت نام شدهها ۳ هزار نفر مرز مهران، و مابقی مرزهای خسروی، شلمچه، چذابه و هوایی را برای خروج از کشور انتخاب کردهاند.
به گفته وی از این تعداد ۲ هزار و ۳۵۰ نفر خودروی شخصی و مابقی اتوبوس، قطار، تاکسیهای برون شهری و هواپیما را برای سفر به کشور عراق انتخاب کردهاند.
مدیر حج و زیارت استان با بیان اینکه عملیات رسمی اعزام برای سفر اربعین را ۳ مرداد اعلام کرد و افزود: اعزامها قبل از این تاریخ نیز انجام میشود.
دستگردی با تأکید بر لزوم ثبتنام در این سامانه برای سفر به کربلا در ایام اربعین، گفت: زائران برای بهرهمندی از خدمات بیمهای حتماً باید در سامانه سماح نامنویسی و حق بیمه خود را پرداخت کنند.