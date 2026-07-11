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مدیر امور اراضی آذربایجانغربی از صدور سند مالکیت برای هزار و ۶۴۵ قطعه از اراضی کشاورزی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر امور اراضی آذربایجانغربی با اشاره به شتابگیری عملیات حدنگاری (کاداستر)، از صدور سند مالکیت برای هزار و ۶۴۵ قطعه از اراضی کشاورزی استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
علیرضا خرسندی با تأکید بر اهمیت استقرار نظام جامع کاداستر در صیانت از انفال، افزود: برای تثبیت مالکیت اراضی، توسعه زیربنای امنیت غذایی و عدالت در بخش کشاورزی، در سه ماهه نخست امسال، عملیات صدور سند برای هزار و ۶۴۵ فقره پرونده به مساحت بیش از هزار و ۱۵۵ هکتار نهایی شده است.
وی صدور اسناد تکبرگی را بزرگترین گام در مسیر رفع تداخلات و کاهش تنشهای حقوقی برشمرد و افزود: تثبیت مالکیتِ کشاورزان، تنها یک فرآیند اداری نیست؛ بلکه هویتبخشی به زحمات فعالان عرصه تولید است و این اسناد، راه را برای دریافت تسهیلات بانکی، برنامهریزی دقیق کشت و جلوگیری از خرد شدن بیرویه اراضی هموار میکند.خرسندی با تأکید بر رویکرد جهادی این مجموعه در تسریع روند صدور اسناد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵، هدفگذاری ما افزایش سرعت و دقت در اجرای طرحهای های کاداستر است تا تمامی کشاورزان عزیز استان بتوانند با آسودگی خاطر، سرمایههای خود را مدیریت کنند.
مدیر امور اراضی استان در پایان ضمن دعوت از تمامی کشاورزانی که تاکنون برای دریافت سند اقدام نکردهاند، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای متولی، تا پایان سال شاهد پیشرفت چشمگیری در پوشش کاملِ نقشههای کاداستر در تمامی شهرستانهای استان باشیم.