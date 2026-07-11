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مدیرکل استاندارد استان افزود: در این مدت ۴۲ مورد بازدید فنی از آسانسور‌های استان انجام شد که منجر به صدور ۱۷ مورد اخطاریه برای مدیران ساختمان‌ها و دو مورد مهر و موم آسانسور دارای شرایط بحرانی شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مرتضی رهنما گفت: در سه ماهه ی نخست امسال ،پس از انجام بازرسی‌های فنی ، ۱۱۷ مورد گواهینامه بازرسی اولیه و ۲۰۹ مورد گواهینامه بازرسی ادواری برای آسانسور‌هایی که با الزامات استاندارد ملی مطابقت داشته ،صادر شد.مدیرکل استاندارد استان افزود: در این مدت ۴۲ مورد بازدید فنی از آسانسور‌های استان انجام شد که منجر به صدور ۱۷ مورد اخطاریه برای مدیران ساختمان‌ها و دو مورد مهر و موم آسانسور دارای شرایط بحرانی شد.

وی با بیان اینکه تائیدیه صادر شده برای گواهی ایمنی آسانسورها تا یک سال اعتبار دارد ، افزود: برای آشنایی با فرآیند استاندارد سازی آسانسور‌ها متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وب سایت اداره کل استاندارد لرستان به آدرس https://lorestan.inso.gov.ir، از فهرست میز خدمت الکترونیک و فهرست شرح گردش و مدارک موردنیاز خدمت»، اطلاعات لازم برای استانداردسازی آسانسور را دریافت کنند.