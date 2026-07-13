مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، گفت: این شرکت با اجرای طرح‌های عملیاتی ویژه، ضمن شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، گام‌های موثری جهت پایداری شبکه و گذر موفق از پیک تابستان برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عادل کاظمی با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر قاطع برای حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف (پیک تابستان)، مقابله با انشعابات غیرمجاز و دستکاری کنتور‌ها را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه برق، نه تنها اقدامی تضییع‌کننده حقوق عمومی و مشترکان قانون‌مند است، بلکه از نظر فنی نیز عاملی مخرب برای پایداری شبکه توزیع محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این پدیده با ایجاد نوسانات ولتاژ، آسیب به تجهیزات برقی شهروندان و افزایش نرخ حوادث و آتش‌سوزی در شبکه‌ها، سلامت شبکه را به مخاطره می‌اندازد افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با رویکردی قاطع و مبتنی بر موازین قانونی، برخورد با این تخلفات را به عنوان خط قرمز خود در جهت عدالت در توزیع انرژی سرلوحه کار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان افزود: با اجرای طرح ملی مهتاب، هزارو ۳۸۳ فقره انشعاب غیرمجاز و دستکاری‌های کنتور با هدف جلوگیری از تداوم سوءاستفاده از جریان برق جمع‌آوری شده است.

عادل کاظمی از بازگرداندن ۷ میلیون و ۴۱۰ هزار کیلووات ساعت (KWh) انرژی به چرخه رسمی توزیع، که نقش بسزایی در کاهش اتلاف انرژی شبکه داشته است خبر داد و افزود: دستیابی به کاهش ۴ هزارو ۷۱۲ کیلووات (KW) از بار شبکه، که اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از اعمال محدودیت‌های بار در شرایط پیک مصرف تابستان محسوب می‌شود و نصب هزار و ۷۵۹ عدد فیوز محدودکننده جهت کنترل دقیق مصرف و جلوگیری از اضافه بار در نقاط حساس شبکه از دیگر اقدامات انجام شده در قالب طرح ملی مهتاب در استان زنجان است.

کاظمی اضافه کرد: نصب 5 هزارو ۴۲۸ دستگاه کنتور جدید و تعویض ۲ هزارو ۳۵۰ دستگاه کنتور فرسوده به منظور ارتقای دقت اندازه‌گیری و جلوگیری از خطا‌های احتمالی نیز از اقداماتی است که اکیپ‌های عملیاتی و اجرایی شرکت توزیع نیروی برق در استان زنجان در قالب این طرح ملی به سرانجام رسانده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با بیان اینکه پایداری شبکه در فصل تابستان مرهون همکاری آحاد مردم و رعایت الگوی مصرف است،گفت: این شرکت در مسیر حفظ ثبات شبکه و ارائه خدمات عادلانه به مشترکان، در برابر هرگونه تخلف قانونی با قاطعیت ایستادگی خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و انشعابات غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه مراتب را از طریق سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ ویژه برق غیرمجاز و ۳۰۰۰۵۱۲۱ ویژه ماینر و رمزارز غیر مجاز یا اپلیکیشن “برق من” به صورت محرمانه اطلاع‌رسانی نمایند تا ضمن بررسی کارشناسی، اقدامات قانونی لازم با متخلفان صورت پذیرد.