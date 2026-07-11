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نماینده ولیفقیه در استان بر ضرورت مشارکت همگانی در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی با بیان اینکه امر به معروف باید به یک مطالبه و فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود، گفت: همه اقشار جامعه در حد توان و مسئولیت خود در این تکلیف الهی نقش دارند و دستگاههای مرتبط نیز باید با برنامهریزی و حمایت مؤثر، زمینه اجرای این فریضه را فراهم کنند.
وی افزود: اصناف میتوانند با تذکر و گفتوگوی محترمانه با مشتریان، در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نقشآفرینی کنند و دستگاههای مسئول نیز با افزایش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، از این رویکرد حمایت کنند
نماینده ولیفقیه در استان همچنین بر راهاندازی و تقویت پویشهای مردمی مطالبهگری برای ترویج زیست عفیفانه در جامعه تأکید کرد.
استاندار هم با بیان اینکه توسعه فرهنگ عمومی از مطالبات جدی جامعه است، گفت: توجه به مسائل فرهنگی، زمینهساز تحکیم بنیان خانواده و تقویت انسجام اجتماعی است و برای تحقق این هدف باید برنامهریزی منسجم و هدفمند انجام شود.
ملانوری شمسی با اشاره به وجود برخی خلأها در حوزه فرهنگ عمومی افزود: بخشی از این چالشها ناشی از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان است و مقابله با آن، نیازمند ارتقای مهارتها، بهرهگیری از ابزارهای مناسب و مشارکت گسترده مردم است
وی افزود: برای صیانت از نهاد خانواده، ترویج زیست عفیفانه و پاسداشت فرهنگ ایرانی اسلامی، نشستهای تخصصی با مشارکت دستگاههای اجرایی و ظرفیتهای مردمی برگزار خواهد شد تا با همافزایی و برنامهریزی، در حفظ و تقویت ارزشهای فرهنگی جامعه موفق باشیم
در این شورا دستگاهها و نهادهای مختلف گزارش عملکردی از مجموعه خود در حوزه حجاب ارائه دادند