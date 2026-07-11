آمار فروش و تماشاگران نمایش‌های در حال اجرا در مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ١٩ تیرماه، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آمار فروش و مخاطب اجرا‌های سه سالن اداره کل هنر‌های نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ١٩ تیرماه، اعلام شد و بیش از ۴ هزار نفر از ۶ نمایش این مجموعه‌ها دیدن کرده‌اند.

نمایش «خطرنج» به کارگردانی نگین ضیایی که از روز ١٠ تیرماه اجرا‌های خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا کنون با ۶ اجرا و ۵٨٩ تماشاگر به فروشی معادل ١٩٠ میلیون و ٩۶٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی هم که از روز ٨ تیر ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣۵٠ هزار تومان آغاز کرده، با ٨ اجرا و ۵۵٠ تماشاگر به فروشی معادل ١۵۵ میلیون و ١٢٠ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «تابوت عهد» به کارگردانی مجتبی جدی نیز که اجرای خود را از روز ١۶ تیرماه در تالار سایه با ظرفیت ٧٢ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده تا امروز با مجموع ٣ اجرا و ١٣٢ مخاطب معادل ٣١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سِرسرخ» به کارگردانی حسین عبداللهی نیز که از روز٧ تیرماه اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ٢۶ نفر و قیمت بلیت ٢٠٠ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ٩ اجرا و ٧٩ مخاطب، ۶میلیون و ۶٠٠ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بابایی بخند» به کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی که از ٢٠ خردادماه در تالار هنر با ظرفیت صندلی ٢۴۴ نفر و بلیت ٢٢٠ هزار تومانی به صحنه رفته است، پس از پشت‌سرگذاشتن ١۶ اجرا، میزبان ٢ هزار و ٣٢٢ تماشاگر بوده و به فروش ١١٠ میلیون و ٣٠۵ هزارتومان دست یافته است.

نمایش «میراث» به کارگردانی غلامرضا عربی نیز که از ١٠ تیرماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ٧ اجرا، میزبان ۵٨٢ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ٣٣٠ هزار تومان، به فروش ۵٠ میلیون و ١۶٠ هزارتومان دست پیدا کرده است.

به دلیل برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید، در هفته گذشته تنها ٣ روز، نمایش‌ها به صحنه رفته‌اند.

در مجموع، ۴ هزار و ٢۵۴ نفر از ۶ نمایش روی صحنه با فروش ۵۴۴ میلیون و ۶۴۵ هزارتومان دیدن کرده‌اند.