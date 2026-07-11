به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر کل استاندارد خراسان شمالی افزود: تاییدیه‌های آسانسوردارای اعتبار یکساله است و در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر توسط شرکت‌های مجاز و عدم بازرسی ادواری سالیانه توسط شرکت‌های تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد، مسئولیت حوادث و سوانح احتمالی متوجه مالکین و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور و شرکت طرف قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور مربوطه خواهد بود.

سید مهدی حسینی حسینی خاطر نشان کرد: مالکین و مدیران ساختمان‌ها می‌بایست پیش از اتمام تاییدیه ایمنی آسانسور جهت انجام بازرسی ادواری و تمدید اعتبار تاییدیه مذکور اقدام نمایند.

وی در ادامه ضمن تاکید به شرکت‌های فروشنده و نصب آسانسور نسبت به دریافت کد رهگیری گفت: تعداد ۱۷۴ گواهینامه ایمنی صادر شده در مرحله تاییدکارشناس استاندارد می‌باشد که به دلیل عدم ثبت در درگاه ملی مجوز‌ها و عدم اخذ کدرهگیری توسط مالک و شرکت طراحی و مونتاژ آسانسور، قابلیت صدور تاییدیه ایمنی را ندارند؛ لذا باتوجه به الزام مراجع قانونی ذیربط مبنی بر ثبت کلیه مجوز‌های صادر شده در درگاه ملی مجوزها، گواهینامه‌های ایمنی فاقد کد رهگیری از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و مسئولیت هرگونه اهمال در اخذ کدرهگیری با مالک و شرکت طراحی و مونتاژ مرتبط می‌باشد.