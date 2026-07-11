با توجه به گرمای شدید در خوزستان ، شهروندان از وسایل پر مصرف در ساعات اوج خودداری نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سخنگوی صنعت برق خوزستان گفت: از ۱۵ تیر ماه لغایت ۱۵ مرداد ایام اوج گرما است که با توجه به مصرف بالای انرژی نیازمند همراهی شهروندان می‌باشد.

سید حجت موسوی افزود: با توجه به وقوع گرمای شدید و احتمال دما‌های ۴۹، ۵۰ درجه و بالاتر شهروندان در ساعات اوج مصرف برق از استفاده کردن وسایل پر مصرف خودداری نمایند.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع دما‌های ۵۰ درجه و بالاتر در خوزستان از روز دوشنبه بیستم لغایت روز جمعه بیست و ششم تیر ماه هشدار قرمز صادر کرد.