به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه شهر سیمینه بوکان دراین مراسم که باحضور مردم ولایت مدار و مسئولین شهر سیمینه در مسجد جامع این شهر برگزار شد، به جایگاه وخصوصیات بارز رهبر شهید اشاره کرد و گفت: منطق رهبر شهید را نمی‌توان بامنطق افراد معمولی سنجید، منطق شهید منطق عشق، منطق یک مصلح دلسوخته برای اجتماع خود و منطق عارف عاشق لقای پروردگار است.

ماموستا اسماعیل محمودی افزود: رهبر شهید انقلاب حماسه آفرین بود، درملت‌هایی که روح حماسه می‌میرد شهید آن روح مرده را از نو زنده می‌کند فلذا اسلام همیشه نیازمند شهید است.