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مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت امام خامنهای (رضوان الله) در مناطق مختلف استان مازندران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بمناسبت بزرگداشت رهبر شهید امت حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای (رضوان الله)؛ مراسمی در مناطق مختلف استان مازندران برگزار میشود.
به همین مناسبت، مراسم بزرگداشت رهبر شهید از سوی نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران، در روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹:۰۰ صبح در مصلای امام خمینی (ره) ساری برگزار میشود
در این مراسم آیت الله اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) سخنرانی میکند و حاج محمدرضا بذری به ذکر مصبیت میپردازد.
همچنین بمناسبت دفن رهبر شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای (ره)؛ نماز لیله الدفن پس از نماز استغاثه به امام زمان (عج)، دیشب بصورت جمعی در میدان امام حسین ساری به امامت آیت الله محمدی لایینی نماینده ولی فقیه در استان و دیگر مناطق استان مازندران اقامه شد.