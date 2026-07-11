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سازمان حج و زیارت در اطلاعیهای فرایند ثبت نام در حج تمتع سال آتی را اعلام کرد که بر همین اساس نخستین گام از روز ۲۱ تیرماه با اعلام آمادگی دارندگان قبوض ودیعه گذاری مطابق اولویتهای تعیین شده آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن اطلاعیه به شرح ذیل می باشد
«بسم الله الرحمن الرحیم»
با استعانت از خداوند متعال، براساس برنامهریزیهای انجامشده توسط سازمان حج و زیارت برای برگزاری حج تمتع سال ۱۴۰۶، فرآیند اعلام آمادگی دارندگان قبوض حج تمتع این سفر معنوی آغاز میشود.
بر این اساس، از واجدان شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ دعوت میشود مطابق زمانبندی و مراحل اعلامشده، بهصورت همزمان در سراسر کشور، از روز یکشنبه ۲۱/۰۴/۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه «حج من» نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود برای تشرف به حج تمتع سال آینده اقدام کنند.
الف) مراحل اعلام آمادگی و زمانبندی مراجعه دارندگان قبوض حج تمتع بر اساس اولویتهای زیر انجام خواهد شد:
«اولویت ها براساس جدول زمانبندی»
۱- افرادی که در کاروانهای حج سال ۱۴۰۵ نامنویسی کرده اما موفق به تشرف نشدهاند.
از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
2ـ تمامی دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ۱۳۸۶/۰۷/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
۳ـ دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
۴ـ دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
توجه: در صورتی که هر یک از اولویتهای اعلامشده در زمان مقرر نسبت به ثبت اعلام آمادگی اقدام نکنند، بهمنظور تکمیل ظرفیتهای موجود، از متقاضیان اولویتهای بعدی برای ادامه فرآیند دعوت خواهد شد.
ب) نحوه اعلام آمادگی متقاضیان
بهمنظور نهایی شدن فرآیند اعلام آمادگی، متقاضیان واجد شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ که در بند «الف» این اطلاعیه مشمول فراخوان هستند، میتوانند مراحل زیر را دنبال کنند:
گام نخست: با مراجعه به سامانه «حج من» سازمان حج و زیارت به نشانی https://my.haj.ir نسبت به تکمیل یا بهروزرسانی اطلاعات شخصی و همچنین اطلاعات حساب بانکی خود اقدام کنند.
گام دوم: با ورود به سامانه «حج من»، از بخش «حج تمتع» گزینه «اعلام آمادگی» را انتخاب و مراحل ثبت درخواست را تکمیل کنند.
گام سوم: پس از مطالعه دقیق ضوابط پزشکی حج و تکمیل فرم خوداظهاری، اطلاعات ثبتشده را تأیید کنند.
توجه: با عنایت به وجود تعداد محدودی از متقاضیان حج تمتع سال ۱۳۹۹ که هزینه های مربوطه را در همان سال پرداخت کردهاند، اما تاکنون موفق به تشرف نگردیده و انصراف نیز ندادهاند؛ این گروه نیازی به شرکت در مرحله اعلام آمادگی ندارند و همزمان با آغاز ثبتنام قطعی، در صورت تأیید استطاعت پزشکی، بهصورت مستقیم امکان نامنویسی در کاروانها را خواهند داشت.
ج) مرحله و فرآیند مراجعه به پزشک معتمد
پس از ثبت اعلام آمادگی و تکمیل فرم خوداظهاری، مشخصات پزشک معتمد (پزشک مورد تأیید مرکز پزشکی حج و زیارت) به همراه فهرست مدارک و آزمایشهای مورد نیاز، از طریق پیامک برای متقاضی ارسال خواهد شد.
از متقاضیان درخواست میشود حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت پس ازاطلاع رسانی (دریافت پیامک)، شخصاً با همراه داشتن کارت ملی، مدارک و مستندات درج شده در فرم شماره یک به پزشک معتمد مراجعه کنند.
مرکز پزشکی حج و زیارت نیز حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از انجام معاینات، نتیجه را در سامانه ثبت خواهد کرد. همچنین در مواردی که متقاضی نیازمند انجام مشاورههای تخصصی یا ارجاع به کمیسیون پزشکی باشد، نتیجه نهایی حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز تعیین و اعلام خواهد شد.
فرم شماره یک ـ مدارک و آزمایشهای مورد نیاز
۱ـ متقاضیان کمتر از ۵۰ سال
• آزمایشهای Cr، FBS، CBC• آزمایش Beta HCG برای تمامی بانوان متأهل
۲ـ متقاضیان ۵۰ سال و بالاتر
• آزمایشهای HbA1c، Cr، FBS، CBC• CX Ray• EKG
د) مرحله پیشثبتنام و پرداخت مبلغ علیالحساب
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه نهایی سفر حج تمتع بهصورت ارزی می باشد و تعیین نرخ ارز مربوطه منوط به تصویب و اعلام از سوی مراجع ذیصلاح است، میزان هزینه علیالحساب پیشثبتنام پس از تعیین و تصویب، متعاقباً از سوی سازمان حج و زیارت اطلاعرسانی خواهد شد.
پس از اعلام مبلغ علیالحساب پیشثبتنام، متقاضیانی که از نظر استطاعت جسمانی مورد تأیید قرار گرفته و مراحل معاینات پزشکی را با موفقیت طی کردهاند، میتوانند با مراجعه مجدد به سامانه «حج من» به نشانی: https://my.haj.ir ضمن مطالعه دقیق قرارداد الکترونیکی فیمابین سازمان حج و زیارت و زائر، نسبت به تأیید مفاد قرارداد و ثبت امضای الکترونیکی اقدام نمایند.
در ادامه، پرداخت مبلغ علیالحساب اعلامشده (بخش نخست هزینه سفر با احتساب مبلغ قبض ثبتنام اولیه و سود متعلق به آن) از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سازمان حج و زیارت انجام خواهد شد تا پیشثبتنام متقاضی قطعی شده و امکان ورود به مرحله ثبتنام نهایی فراهم شود.
هـ) مرحله ثبتنام قطعی و پرداخت هزینه نهایی سفر حج تمتع سال ۱۴۰۶
پس از اعلام فهرست کاروانها به تفکیک منطقه و استان، متقاضیانی که مراحل پیشین شامل تأیید استطاعت پزشکی، پرداخت مبلغ علیالحساب اعلامشده و قطعی کردن پیشثبتنام را با موفقیت طی کردهاند، میتوانند نسبت به انتخاب کاروان مورد نظر خود اقدام کنند.
در این مرحله، با پرداخت باقیمانده هزینه سفر (بخش دوم هزینه)، ثبتنام نهایی آنان قطعی خواهد شد.
و) نکات قابل توجه
۱- با توجه به اینکه تأیید استطاعت جسمانی از شرایط اصلی تشرف به سفر حج محسوب میشود، پس از مرحله اعلام آمادگی، متقاضی برای ادامه فرآیند و انجام معاینات پزشکی حداکثر ۷۲ ساعت فرصت مراجعه به پزشک معتمد را خواهد داشت.
عدم مراجعه در مهلت مقرر، انصراف از پیش ثبت نام تلقی شده و ظرفیت مربوطه به متقاضیان جدید اختصاص خواهد یافت.
۲- قطعی شدن پیشثبتنام منوط به طی کردن مراحل اعلام آمادگی، مراجعه به پزشک معتمد، تأیید پزشکی و واریز وجه علیالحساب اولیه پس از اعلام زمان و مبلغ آن خواهد بود.
۳- متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۶ لازم است دارای گذرنامهای با حداقل اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۲۸باشند.
۴- تأکید میشود متقاضیانی که در کاروانهای حج سال ۱۴۰۵ ثبتنام کرده اما موفق به تشرف نشدهاند، صرفاً در هفته نخست پس از فراخوان ، اولویت مراجعه برای اعلام آمادگی تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ را خواهند داشت و پس از آن، سامانه مطابق جدول زمانبندی مندرج در بند «الف» برای اعلام آمادگی سایر اولویتها فعال خواهد شد.
5- به فضل پروردگار متعال، عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۶ از اواخر فروردینماه ۱۴۰۶ (اوایل ماه ذیالقعده سال ۱۴۴۸ هجری قمری) آغاز و در اواسط خردادماه ۱۴۰۶ (اوایل ماه محرم سال ۱۴۴۹ هجری قمری) پایان خواهد یافت.
زمان نام نویسی قطعی و انتشار لیست کاروان ها از طریق پایگاه خبری سازمان حج و زیارت به آدرس www.haj.ir و کانال رسمی با زائران حج 1406 در پیام رسان های بله و روبیکا به آدرس @haj_ir_iran 1406 متعاقبا اعلام خواهد شد.