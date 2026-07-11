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محمد نوذری، استاندار قزوین در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان، بر لزوم ارتقای جایگاه صادراتی قزوین در بازارهای بینالمللی و رفع موانع اداری برای حضور سرمایهگذاران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در این نشست با بیان اینکه رسیدن به هدفگذاری یک میلیارد دلار صادرات برای استان قزوین، با برنامهریزی دقیق و عملیاتی دستیافتنی است، اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای صنعتی استان، باید سهم صادرات ما در حوزههای شوینده، کاشی و سرامیک و شیشه بهطور محسوسی افزایش یابد.
استاندار قزوین افزود: علاوه بر تنوعبخشی به محصولات صادراتی، توسعه مبادلات تجاری با کشورهایی نظیر روسیه و پاکستان از اولویتهای استان است که باید با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به تفاهمنامه اقتصادی با استان اولیانوفسک روسیه، تصریح کرد: این منطقه با برخورداری از زیرساختهای مناسب در حوزههای خودروسازی، گردشگری و نهادههای دامی، فرصت مغتنمی برای استان است؛ با این حال نگاه ما باید کلانتر باشد و کل بازار روسیه را به عنوان یک مقصد هدف در نظر بگیریم.
نوذری در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد و گفت: جذب و حفظ سرمایهگذار از اولویتهای اصلی استان است؛ بنابراین بروکراسیهای دست و پاگیر اداری نباید مانع حضور بخش خصوصی شود و ما موظفیم با تسهیلگری، مسیر فعالیت اقتصادی را هموار کنیم.
استاندار قزوین همچنین به ظرفیتهای کشاورزی استان اشاره کرد و یادآور شد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی از طریق «منطقه ویژه اقتصادی تاکستان» و «پارک لجستیک کشاورزی» از جمله برنامههای محوری استان است که تحقق کامل آن، نیازمند جذب سرمایهگذاران توانمند و بهرهگیری از فناوریهای نوین در این حوزه است.