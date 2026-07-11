مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از ثبت بیش از ۳۱۶ هزار و ۷۰۰ تردد بین استانی در محور‌های مواصلاتی استان از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از ثبت بیش از ۳۱۶ هزار و ۷۰۰ تردد توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار در محور‌های مواصلاتی استان در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ تیرماه خبر داد و گفت: این تعداد تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

جلال زاده افزود: از این تعداد بیش از ۸۲ هزار و ۶۰۰ تردد بین استانی مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۲۳۴ هزار و ۱۰۰ تردد نیز به وسایل نقلیه سبک تعلق داشته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: همزمان با اعزام و بازگشت زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، با برنامه‌ریزی انجام‌شده، پایش مستمر راه‌ها از طریق مرکز مدیریت راه‌های استان، استقرار گشت‌های راهداری و آمادگی نیرو‌های عملیاتی، خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای بدون وقفه انجام شد.

جلال زاده با اشاره به عملکرد سامانه‌های هوشمند ترددشمار افزود: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، محور‌های بیرجند – قاین، بیرجند- خوسف و بیرجند – سربیشه پرترددترین محور‌های استان در این بازه زمانی بوده و بیشترین سهم تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: در این مدت، ۸۰ دستگاه سامانه ترددشمار برخط، ۳۷ سامانه نظارت تصویری و ۶۳ سامانه ثبت تخلف سرعت به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت تردد و جریان ترافیک را در محور‌های استان را پایش کردند و امکان رصد لحظه‌ای وضعیت ترافیک و برنامه‌ریزی برای مدیریت تردد را فراهم کردند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در این مدت بیش از ۳۸۰ تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان صورت گرفته و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده است.

جلال‌زاده از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی خودداری کرده و با توقف در مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی و ایستگاه‌های استراحت بین‌راهی، سفر خود را با ایمنی بیشتری ادامه دهند.