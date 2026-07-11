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بیش از ۹۰ هزار زائر مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید در مراکز اسکان خراسان جنوبی پذیرش شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ۹۰ هزار و ۵۲۰ نفر از زائران مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید در مراکز پیش بینی شده استان اسکان یافتند.
مرتضوی افزود: در این مدت، اسکان زائران در مدارس، بقاع متبرکه، مساجد و هیئتهای مذهبی، موکبها، مجتمعهای بینراهی، مراکز اسکان موقت، خوابگاهها و کانونهای فرهنگی انجام شد و این همافزایی، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران عبوری از خراسان جنوبی را فراهم کرد.
وی با اشاره به مشارکت گسترده شهرستانها در این خدمترسانی، گفت: بیشترین آمار اسکان زائران مربوط به شهرستانهای قاین، فردوس، بیرجند، سربیشه و طبس بوده که به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای اصلی تردد زائران، نقش مهمی در میزبانی و ارائه خدمات ایفا کردند.