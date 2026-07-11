تجمعات شبانه مردم بوکان، دیار فرهنگ و اصالت، این روز‌ها به نماد عینی اقتدار ملی و همبستگی دینی تبدیل شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خیابان‌های بوکان، آوردگاهِ اراده‌ای آهنین برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ حضوری که در آن، از پیر و جوان گرفته تا زنان، کودکان و مسئولان، همگی دوشادوش هم، صف‌آرایی کرده‌اند تا پیامی رسا به استکبار جهانی مخابره کنند.

این یکپارچگیِ مثال‌زدنی، نه یک مقطع زمانی زودگذر، بلکه جریانی مستمر است که تا رسیدن به پیروزی نهایی ملت ایران بر استکبار جهانی و افول قطعی ایادی نظام سلطه، با قوت تمام ادامه خواهد یافت.