

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی فوق‌العاده فدراسیون تیراندازی امروز (شنبه) به ریاست محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی و اعضای مجمع به صورت وبیناری برگزار شد.

در این مجمع موضوع ادامه سرپرستی فدراسیون و تعویق زمان برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست و هیئت رئیسه فدراسیون مورد بررسی و رأی‌گیری قرار گرفت.

در پایان، اعضای مجمع با ۴۱ رأی موافق برابر ۷ رأی مخالف، با تعویق برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی موافقت کردند.

بر این اساس، انتخابات ریاست و هیئت‌رئیسه فدراسیون تیراندازی در زمان جدید که به زودی اعلام خواهد شد، برگزار می‌شود.

این انتخابات قرار بود ۲۲ تیر ماه برگزار شود.