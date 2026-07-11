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انتخابات فدراسیون تیراندازی با رأی اکثریت اعضا در مجمع فوقالعاده به تعویق افتاد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی فوقالعاده فدراسیون تیراندازی امروز (شنبه) به ریاست محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهین فرهادیزاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی و اعضای مجمع به صورت وبیناری برگزار شد.
در این مجمع موضوع ادامه سرپرستی فدراسیون و تعویق زمان برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست و هیئت رئیسه فدراسیون مورد بررسی و رأیگیری قرار گرفت.
در پایان، اعضای مجمع با ۴۱ رأی موافق برابر ۷ رأی مخالف، با تعویق برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی موافقت کردند.
بر این اساس، انتخابات ریاست و هیئترئیسه فدراسیون تیراندازی در زمان جدید که به زودی اعلام خواهد شد، برگزار میشود.
این انتخابات قرار بود ۲۲ تیر ماه برگزار شود.