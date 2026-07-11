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مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به سال جاری به طور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی به حساب آن نهاد برای پرداخت به ذی نفعان واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانهها؛ مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به تیر سال ۱۴۰۵ به طور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.
مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به تیر ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال واریز شد.
مستمری خرداد سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۸۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد. همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال به طور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.