به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «اسدالله چراغی»نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره و عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در جریان بازدید از درمانگاه شهر موسیان، نسبت به زمین‌ماندن یک دستگاه سی‌تی‌اسکن به ارزش ۱۷ میلیارد تومان اعتراض کرد.

وی گفت: استقرار این دستگاه در شرایطی انجام شده که نزدیک به ۸ ماه از خرید آن می‌گذرد، اما همچنان به دلیل مسائل اداری و فنی، هیچ خدمتی از آن دریافت نشده است.

چراغی با انتقاد از این وضعیت تأکید کرد: مردم جنوب استان نباید برای ساده‌ترین خدمات تشخیصی، راهی شهر‌های دور شوند. این موضوع نه تنها هزینه مالی دارد، بلکه رنج سفر‌های طولانی را نیز به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

این نماینده مجلس خواستار برطرف شدن هرچه سریع‌تر موانع موجود شد و از مسئولان خواست بهره‌برداری از این دستگاه را در اولویت قرار دهند.

در ادامه این بازدید، چراغی به موضوع بیمارستان جایگزین دهلران نیز اشاره کرد و با گلایه از کندی پیشرفت فیزیکی این پروژه، آن را غیرقابل‌قبول خواند و گفت: برای این طرح ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه شده، اما ۶ ماه از تأمین اعتبار می‌گذرد و هنوز گره‌های اجرایی آن باز نشده است.

نماینده حوزه جنوب استان، از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خواست وارد عمل شوند و در صورت نیاز، نسبت به تغییر پیمانکار اقدام کنند تا این پروژه حیاتی درمانی به سرانجام برسد.