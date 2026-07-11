معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد، از کشف ۶۹ میلیارد ریال انواع اسباب بازی‌های احتکار شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ حمیدرضا کریم زاده درباره این خبر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات پلیسی از وجود یک انبار احتکار اسباب بازی مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با تحقیقات میدانی، مکان دقیق این انبار را در شهر یزد شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی از محل بازدید و بیش از ۵۳ هزار عدد انواع اسباب بازی را که در این انبار احتکار شده بود را کشف کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد گفت: کارشناسان ارزش این اقلام را ۶۹ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و در این خصوص یک متهم به سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.