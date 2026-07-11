به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، از الویت های اصولی جهاد کشاورزی ترویج کاشت محصولات کم آب بر است که مارچوبه یکی از محصولاتی است که برای اولین بار در استان در نهاوند کشت شده است.

مارچوبه محصولی گیاهی وخوراکی است که سرشار از انواع ویتامین هاست.

توکل ابشناس مدیر جهاد کشاورزی نهاوند می گوید: با هدف ترویج کاشت اینگونه محصولات به ازای هر هکتار کاشت گیاهان دارویی از جمله زعفران ،گل محمدی ومارچوبه ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلا عوض به کشاورز پرداخت می شود.

وی افزود تاکنون بیش از ۸ هکتار مارچوبه در نهاوند کاشت شده که تا پایان سال ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد