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با ابلاغ بخشنامه جدید، واردکنندگان کالاهای مورد تأیید بانک مرکزی میتوانند ارز مورد نیاز خود را بهصورت مستقیم و خارج از نوبت، از محل ارز صادراتی تأمین کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش زمان انتظار و تسریع فرآیند واردات اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما باپیگیری اتاق بازرگانی ایران و همکاری بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، امکان تخصیص مستقیم و خارج از نوبت ارز برای واردات برخی کالاها از محل ارز حاصل از صادرات فراهم شد. بر اساس این بخشنامه، واردکنندگان کالاهای مشمول میتوانند علاوه بر روشهای معمول، با توافق مستقیم با صادرکنندگان، ارز مورد نیاز خود را از طریق مرکز مبادله ارز و طلا تأمین کنند؛ اقدامی که با هدف تسریع در فرآیند تأمین ارز و تسهیل واردات کالاهای مورد تأیید بانک مرکزی اجرا میشود. فهرست کالاهای مشمول نیز به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور ابلاغ شده است.