به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای احکام قضایی و صیانت از انفال، مساحت ۵۸ هزار و ۴۶۴ متر مربع از اراضی ملی واقع در مرتع حاجی آباد با دستور مقام قضایی از ید متصرف خارج شد.

کرباسچی افزود: این عملیات که در پی اجرای قطعی دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان انجام شد، با حضور و اقدام قاطع مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی انجام شد.