معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، خدمت‌رسانی به زائران از ۲۹ تیرماه همزمان با پنجم صفر آغاز می‌شود و مواکب مستقر در پایانه‌های مرزی باید از این تاریخ به صورت کامل فعال باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌اله حیاتی روز شنبه ۲۰ تیرماه در ستاد اربعین حسینی خوزستان اظهار کرد: ۲ ماه پیش طی برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، سهمیه و میزان تعهد هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای تامین آب و یخ مشخص و به آنها ابلاغ شد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که روند تحویل آب بسته‌بندی شده مطابق برنامه پیش نرفته است.

وی افزود: طبق تعهدات، مقرر شده بود تا تاریخ ۲۰ تیرماه، ۶۰ درصد از آب بسته‌بندی‌شده مورد نیاز تحویل ستاد بازسازی عتبات استان شود که متاسفانه این امر محقق نشد. اکنون دستگاه‌های متولی موظف‌اند علاوه بر جبران عقب‌ماندگی، مابقی تعهدات خود را حداکثر تا ۱۰ مردادماه به صورت کامل عملیاتی کنند.

حیاتی با یادآوری چالش‌های سال گذشته در روند خدمت‌رسانی به زائران، بیان داشت: در اربعین سال گذشته نیز شاهد بودیم که برخی دستگاه‌های استانی در انجام تعهدات خود نسبت به تامین آب و یخ کوتاهی کردند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در ارائه خدمات به زائران شد لذا امسال نباید اجازه دهیم آن تجربه تکرار شود، انتظار داریم مدیران استانی با درک حساسیت موضوع، نسبت به تحقق کامل تعهدات خود تا پیش از شروع پیک تردد زائران اقدام کنند.

آماده‌باش کامل در پایانه‌های مرزی خوزستان از ۲۹ تیرماه

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان با تاکید بر زمان‌بندی دقیق عملیات اربعین تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، عملیات خدمت‌رسانی به زائران از ۲۹ تیرماه همزمان با پنجم صفر آغاز می‌شود و مواکب مستقر در پایانه‌های مرزی باید از این تاریخ به صورت کامل فعال باشند. دستگاه‌های اجرایی تنها پنج روز فرصت دارند تا محموله‌های آب و یخ خود را در اختیار ستاد بازسازی عتبات عالیات قرار دهند.

وی در ادامه به هماهنگی‌های لازم برای تهیه یخ اشاره کرد و گفت: تمامی تعهدات وزارتخانه‌ها در خصوص تامین یخ باید با نظارت و هماهنگی کامل ستاد بازسازی عتبات عالیات صورت گیرد تا از توزیع هدفمند و به‌موقع آن در مسیر‌های منتهی به مرز اطمینان حاصل شود.

حیاتی بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها تاکید کرد و ادامه داد: تامین رفاه و آسایش زائران اربعین حسینی، اولویت نخست استان خوزستان است و انتظار داریم که مدیران در انجام تعهدات خود قصور نکنند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان بیان کرد: از کمیته زیرساخت استان انتظار داریم متولی پارکینگ‌های پایانه‌های مرزی را تا فردا مشخص کند همچنین کار نصب سایه‌بان‌ها در پایانه‌ها تا چند روز آینده به طور کامل انجام شود.

استان خوزستان دارای ۲ مرز شلمچه و چذابه است که همه ساله محل تردد زائران اربعین حسینی است.