به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی، مدیرعامل بیمارستان بنت‌ الهدی مشهد گفت: تیم امدادی و کادر درمان این بیمارستان با استقرار در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، خدمات پزشکی و امدادی رایگان ارائه دادند.

دکتر حسین حافظی با اشاره به حجم بالای جمعیت در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار داشت: به‌ منظور مدیریت شرایط ویژه و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی برای زائران و عزاداران، حدود ۵۰ نفر از کارکنان متخصص و کادر درمان این بیمارستان در محدوده ابتدای بازار رضا مشهد مستقر شدند.

وی تصریح کرد: تیم مستقر در محل، انواع خدمات پزشکی از جمله خدمات سرپایی، امدادرسانی فوری به بیماران گرمازده و مدیریت فوریت‌های پزشکی برای افرادی که بر اثر شرایط محیطی دچار مشکلات قلبی یا تنفسی شده‌ بودند، را ارائه داد.

حافظی با تاکید بر آمادگی کامل این مرکز در طول مراسم افزود: هدف از این اقدام، تضمین سلامت عزاداران و ارائه خدمات سریع در کوتاه‌ ترین زمان ممکن بود تا فرآیند تشییع با کمترین چالش‌ های پزشکی مواجه شود.

مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در روز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵، با حضور میلیونی جمعیت زائران و مجاوران در مشهد و سایر نقاط جهان، به یکی از بزرگ‌ ترین و باشکوه‌ ترین مراسم‌ عزاداری در تاریخ معاصر تبدیل شد.