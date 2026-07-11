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تا پایان هفته جاری، وقوع دماهای ۴۹، ۵۰ درجه و بالاتر در خوزستان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه (بویژه طی بعد از ظهرها)، در مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و شمالغربی، سرعت وزش بادها بصورت متوسط تا نسبتاً شدید گاهی همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
محمد سبزه زایر با اشاره به اینکه شمال خلیج فارس در این ایام مواج خواهد بود، ادامه داد: تا پایان هفته روند افزایش دما و استقرار توده هوای گرم در سطح استان پیش بینی میشود بطوریکه از روز دوشنبه تا اواخر هفته وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی مورد انتظار است.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۱ و ایذه و رامشیر با دمای ۲۵.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۷.۲ و ۳۱.۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.