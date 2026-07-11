به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر اسماعیل میرزایی قلعه گفت: این آزمون همزمان با سراسر کشور طی روز‌های ۲۵ و ۲۶ تیر در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در سطح استان کرمانشاه ۱۵ هزار و ۵۸ شرکت کننده در این آزمون خواهیم داشت که از این تعداد ۸۰۸۹ نفر خانم (۵۳.۷ درصد) و ۶۹۷۴ نفر آقا (۴۶.۳ درصد) هستند.

مدیرکل امور آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه با بیان اینکه این آزمون در دو شهرستان کرمانشاه و اسلام آبادغرب برگزار خواهد شد، افزود: در مجموع شش حوزه امتحانی برای این آزمون در سطح استان در نظر گرفته شده است.

آزمون کارشناسی ارشد در نوبت‌های صبح و عصر روز پنج شنبه (۲۵ تیر) و صبح روز جمعه (۲۶ تیر) برگزار می‌شود.