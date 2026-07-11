

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا در آستانه آغاز هفته سوم لیگ ملت‌ها درباره تمرینات تیم ملی در کلادوو صربستان، اظهار داشت: این کمپ واقعا دلنشین است. چون به صورت واقعی بر عملکرد خودمان تمرکز داریم و آغاز می‌کنیم به درک کردن که در هفته اول چطور بازی کردیم و چطور پیشرفت کردیم.

وی با بیان اینکه همچنین تمرکز کنیم که اگر نتوانیم بیش از یک بازی ببریم، چطور در هفته دوم پیشرفت کردیم، تصریح کرد: اینکه چطور در هفته دوم مقابل بعضی از تیم‌های برتر جهان مانند فرانسه، آمریکا و ژاپن و همچنین کوبا بازی کردیم. تمرکز به این مسایل واقعا برای اعتماد به نفس تیم ایران خیلی مهم است. باید باور کنیم که ممکن است.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد: این همان جایی است که شروع به باور کردن می‌کنیم، که واقعا آنچه قبلا از آنها پرسیده بودند؟ هم اکنون در دستان ماست؛ و این برای من مهمترین چیز است.

وی درباره دیدار‌های ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها گفت: می‌توانم بگویم نقطه‌ای حساس است مثل همیشه، نخستین بازی مقابل اوکراین خواهد بود. یقین دارم که آنها خواهان انتقام فصل گذشته هستند که در برزیل بازی کردیم. نکته دیگر اینکه بازی با اوکراین اولین بازی هفته سوم ایران است و آنها کاملا و ۱۰۰ درصد آماده خواهند بود. مثل ایران، چون ما همه مصدومیت‌ها را ریکاوری کردیم. همه چیز را ریکاوری کردیم، آنها هم مصدومیت و همه چیز را ریکاوری کردند. پس بازی سختی خواهد بود.

پیاتزا ادامه داد: شاید دومین بازی سخت‌تر باشد، چون آلمان مسابقات فوق العاده‌ای برگزار کرده است و بعد با اسلوونی و ترکیه بازی داریم که واقعا تیم‌های خوبی هستند. در مجموع هفته‌ای خوب و سخت است. اما برای ما هم خوب است، چون می‌توانیم مقابل آنها ثابت کنیم، همانگونه که مقابل ژاپن و فرانسه ثابت کردیم. همچین مقابل آمریکا ثابت کردیم که در همان سطح هستیم. اما نباید فراموش کرد که فقط دو توپ تفاوت ایجاد می‌کند.

هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی شهر‌های بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با برگزاری ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ملی ایران در بلگراد به ترتیب به مصاف تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) می‌رود.