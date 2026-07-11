به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: با دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر اقدامات مجرمانه، قدرت نمایی و ایجاد درگیری توسط یکی از اراذل و اوباش در رشت، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس رشت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران با رصد دقیق و اقدامات پلیسی دقیق متهم را شناسایی کردند افزود: این متهم ۳۸ ساله که سابقه درگیری و نزاع داشت با در دست داشتن دو قبضه سلاح سرد، به سمت ماموران حمله‌ور شد که با اقدام قاطعانه پلیس، خلع‌سلاح و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت:در بازرسی از خودروی متهم، یک قبضه اسلحه وینچستر کشف شد.

سرهنگ عیسی روشن‌قلب افزود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تاکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با کسانی که بخواهند با قدرت‌نمایی و شرارت، آرامش و امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند، بدون هیچ‌گونه اغماضی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.