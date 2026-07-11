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فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با کشف ۴ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز به همراه یک هزار و ۷۰۰ تیر فشنگ ساچمهای در زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ناصر باباخانی گفت: در پی گزارش دریافتی مبنی بر نگهداری سلاحهای شکاری غیر مجاز در زنجان، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۵ پس از بررسی صحت و سقم خبر و با هماهنگی قضایی موفق به کشف ۴ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز به همراه یک هزار و ۷۰۰ تیر فشنگ ساچمهای شدند.
این مقام انتظامی افزود: در این خصوص ۲ متهم دستگیر که برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان در پایان ضمن قدردانی از مردم همیشه در صحنه از شهروندان درخواست کرد: هرگونه اخبار و اطلاعات خود در زمینهی نگهداری غیر مجاز اسلحه را از طریق سامانه خبری ۱۱۰ پلیس را در انجام ماموریتها و حفظ نظم و امنیت عمومی یاری دهند.