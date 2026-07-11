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مرکز آمار ایران نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران ویژه زمستان ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ گزارشی که با ارائه آخرین آمارهای رسمی در حوزههایی همچون اشتغال، حسابهای ملی، تورم، تجارت خارجی، بازار پول، مسکن، بورس، بیمه و قیمت طلا و ارز، تصویری جامع از وضعیت اقتصاد کشور ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران؛ آمارهای صحیح و بهروز در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشنیاز برنامهریزی و توسعه است. مقایسه روند توسعهیافتگی در کشورهای مختلف بیانگر این واقعیت است که میزان پیشرفت و توسعه با کیفیت و گستردگی نظام تولید آمار و اطلاعات، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد.
مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی در کشور، با توجه به خلأ موجود در زمینه آمارهای رسمی شاخصهای اقتصادی و با هدف رصدکردن و آگاهی بیشتر مسؤلان، برنامهریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد کشور و هدف رصد وضعیت اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۶ اقدام به تهیه و انتشار مجموعهای موضوعی با عنوان نشریه «گزارش فصلی اقتصاد ایران» نموده است.
این نشریه حاوی آخرین اطلاعات سالانه و فصلی شاخصهای اشتغال و بیکاری، حسابهای ملی، شاخصهای قیمت، وضع مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، شاخصهای بخش انرژی، ساختمان و مسکن، بورس و بیمه، تجارت خارجی و قیمت طلا و ارز با تکیه بر اطلاعات فصلی است. منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرحهای آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی میباشد.