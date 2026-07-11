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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: در قالب اعتبارات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۷۷۸ میلیارد ریال تسهیلات به ۵۹ طرح اشتغالزایی در استان یزد اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از جذب کامل اعتبارات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش مأموریتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل همافزایی دستگاههای اجرایی، همراهی بانکهای عامل و پیگیری مستمر برای هدایت منابع به سمت طرحهای اشتغالزا است.
فرهاد شیخی با اشاره به اهمیت تأمین مالی کسبوکارها اظهار کرد: در قالب این اعتبارات، ۵۹ طرح با مجموع ۷۷۸ میلیارد ریال تسهیلات مورد حمایت قرار گرفت که بخش قابل توجهی از آن به توسعه فعالیتهای تولیدی، تعاونیها، بنگاههای کوچک و متوسط و طرحهای کارآفرینانه اختصاص یافت که با این تسهیلات برای ۱۰۴ نفر فرصت اشتغال ایجاد شد.
وی افزود: جذب کامل این اعتبارات بیانگر آمادگی استان یزد در اجرای طرحهای اشتغالمحور، کیفیت مناسب طرحهای معرفیشده و تعامل سازنده میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانکهای عامل و متقاضیان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان اینکه حمایت هدفمند از سرمایهگذاری و اشتغال پایدار از اولویتهای این اداره کل است، تصریح کرد: تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸ نقش مهمی در تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاههای اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید، تثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید ایفا میکند.
شیخی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با رصد مستمر روند اجرای طرحها و همکاری نزدیک با شبکه بانکی، تلاش کرده است منابع مالی در کوتاهترین زمان ممکن به طرحهای دارای توجیه اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی اختصاص یابد.
وی در پایان با قدردانی از همکاری بانکهای عامل و دستگاههای همکار خاطرنشان کرد: تحقق ۱۰۰ درصدی جذب اعتبارات بند «الف» تبصره ۱۸، گامی مؤثر در مسیر تحقق شعار سال، تقویت تولید، حمایت از کارآفرینان و توسعه اشتغال پایدار در استان یزد به شمار میرود.