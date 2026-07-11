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رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در مراسم تشییع رهبر شهید ۱۸ بیمارستان، ۱۰۹۱ دستگاه آمبولانس، اتوبوسآمبولانس و موتورلانس، ۳۴۴ تیم واکنش سریع و بیمارستانهای سیار به کار گرفته شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران یک حماسه بود و این حماسه مردمی در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد شد و حتی برخی رسانههای خارجی جمعیت حاضر را بیش از ۴۳ میلیون نفر برآورد کردهاند.
وی با اشاره به گستردگی عملیات سلامت در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی تصریح کرد: در این مراسم ۱۸ بیمارستان، ۱۰۹۱ دستگاه آمبولانس، اتوبوسآمبولانس و موتورلانس، ۳۴۴ تیم واکنش سریع و بیمارستانهای سیار به کار گرفته شدند. همچنین برای نخستین بار بانک خون در تهران، قم و مشهد مستقر شد و تیمهای پزشکی و درمانی در طول مسیرهای مراسم به ارائه خدمات پرداختند.
میعادفر ادامه داد: بیش از ۲۰۲۰ کارشناس بهداشت و حدود ۷ هزار دانشجوی علوم پزشکی نیز در بخشهای مختلف مشارکت داشتند و علاوه بر کمک به تیمهای سلامت، در محل اسکان زائران نیز خدمات لازم را ارائه کردند.
وی با ارائه آمار خدمات انجامشده افزود: در مجموع ۱۱۴ هزار و ۵۰۳ خدمت سلامت در این چند روز ثبت شد که از این تعداد، ۵۲ هزار و ۶۲۳ خدمت در تهران، ۴۳ هزار و ۳۳۶ خدمت در قم و بیش از ۱۸ هزار خدمت در سایر استانها ارائه شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: ۵ هزار و ۲۴۵ نفر در بیمارستانهای سیار خدمات درمانی دریافت کردند، ۵۶ هزار و ۷۸۶ نفر توسط آمبولانسها و تیمهای واکنش سریع تحت پوشش قرار گرفتند، ۳۴۵ مورد جراحی سرپایی انجام شد و ۴ هزار و ۶۵۹ نفر نیز برای دریافت خدمات تخصصی به بیمارستانها منتقل شدند.
نماینده تمام الاختیار وزارت بهداشت در ستاد وداع، بدرقه و تدفین «قائد شهید»، با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت تصریح کرد: تیمهای بهداشتی ۳۵ هزار مورد نظارت بهداشتی انجام دادند همچنین هزار و ۶۷۰ مورد نمونهبرداری از مواد غذایی و هزار و ۳۴۴ مورد نمونهبرداری از آب آشامیدنی انجام شد تا از سلامت مواد غذایی و آب مصرفی اطمینان حاصل شود.
میعادفر با قدردانی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران، قم و مشهد افزود: تقسیم کار مناسب، استقرار بیمارستانهای صحرایی، تأمین گسترده آب آشامیدنی و ارائه خدمات درمانی در محل، نقش مؤثری در پیشگیری از گرمازدگی و کاهش نیاز به انتقال بیماران داشت.
وی ادامه داد: نظام سلامت در این اجتماع کمنظیر عملکرد موفقی داشت و برای ارزیابی علمی این عملیات نیز تیمی مستقل از دانشگاهیان بر روند خدمات نظارت کرده است. نتایج این ارزیابیها و مقالات علمی حاصل از این تجربه در آینده منتشر خواهد شد تا سایر کشورها نیز از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تجمعات عظیم، در کنار تجربیات ارزشمند اربعین حسینی، بهرهمند شوند.