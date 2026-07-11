مردم ولایتمدار استان فارس برای صد و سی و دومین شب متوالی در خیابان‌ها و میادین شهر‌های مختلف حضور یافتند و بار دیگر حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مردم ولایتمدار استان فارس برای صد و سی و دومین شب متوالی در خیابان‌ها و میادین شهر‌های مختلف حضور یافتند و بار دیگر حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا به نمایش گذاشتند.

حاضران در این تجمعات با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب، شعار‌هایی در حمایت از ایشان سر داده و بر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و حفظ وحدت ملی تأکید کردند.