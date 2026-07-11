رسانه صرفاً ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه نقشی راهبردی در قدرت نرم، امنیت ملی، ارتقای سرمایه اجتماعی و جنگ روایت‌ها دارد و رسانه تراز باید بر پایه حقیقت‌گویی، عدالت، اخلاق، امیدآفرینی و مسئولیت‌پذیری فعالیت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید الهی کارشناس رسانه با حضور در استودیو شبکه خبر درباره رسانه از دیدگاه امام مجاهد شهید گفت: رسانه از نگاه ایشان فراتر از یک ابزار سخت‌افزاری یا صرفاً خبررسان است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های قدرت نرم، جنگ روایت‌ها، امنیت ملی و هدایت افکار عمومی شناخته می‌شود.

وی با اشاره به دیدار‌های رهبر جمهوری اسلامی با فعالان رسانه، فرهنگ و هنر گفت: در این دیدگاه، رسانه در سه سطح معرفتی، ارزشی و راهبردی مورد توجه قرار گرفته است. در سطح معرفتی، رسانه موظف به حقیقت‌گویی، تبیین، مقابله با تحریف و آگاهی‌بخشی است و در سطح ارزشی نیز باید عدالت، راستگویی، اخلاق‌مداری، امیدآفرینی و مسئولیت‌پذیری را سرلوحه فعالیت خود قرار دهد.

الهی افزود: از منظر راهبردی، رسانه ابزاری مؤثر برای حفظ امنیت ملی، تقویت قدرت نرم، صیانت از هویت ملی و ارتقای آگاهی عمومی است و نباید آن را ابزاری خنثی تلقی کرد.

این کارشناس رسانه درباره نقش انتقادی رسانه‌ها نیز گفت: رسانه باید واقعیت‌های جامعه را بازتاب دهد و نقد را در چارچوب عدالت، انصاف، حقیقت‌گویی و با هدف پیشرفت و اصلاح امور دنبال کند. به گفته وی، نقدی که به تحریف، سیاه‌نمایی یا منافع جناحی منجر شود، نمی‌تواند در راستای رسالت رسانه باشد.

الهی با بیان اینکه رسانه مطلوب باید حقیقت‌گو، مسئولیت‌پذیر، صادق، امیدآفرین، عادل و مردم‌پایه باشد، افزود: تحقق «جهاد تبیین» مستلزم آن است که رسانه‌ها بتوانند روایت‌های صحیح و مستند را به جامعه منتقل کنند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: رسانه‌های اجتماعی از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی صرفاً تهدید نیستند، بلکه ظرفیتی مهم برای انتقال پیام و افزایش سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. با این حال، رعایت اخلاق، سواد رسانه‌ای، امانت‌داری، پرهیز از تهمت، دروغ، سیاه‌نمایی و ایجاد ناامیدی از الزامات فعالیت در این فضا است.

این کارشناس رسانه تأکید کرد: برای تحقق رسانه تراز، کشور به الگویی مشخص در حکمرانی رسانه‌ای نیاز دارد، الگویی که بر پایه مفاهیم و رهنمود‌های مطرح‌شده درباره رسانه تدوین و به‌صورت عملیاتی اجرا شود.

الهی در پایان با اشاره به نقش رسانه در بازتاب مطالبات مردم و ایجاد ارتباط دوسویه میان جامعه و مسئولان گفت: رسانه می‌تواند بستر تبادل آرا، هدایت افکار عمومی، نقد سازنده و کمک به توسعه و تمدن‌سازی باشد، اما در شرایط کنونی همچنان میان وضعیت موجود رسانه‌ها و الگوی مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد.