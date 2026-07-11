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کارشناس هواشناسی با استناد بر تصاویر ماهوارهای و اطلاعات میدانی به کشاورزان توصیه کرد با توجه به پایداری وضعیت آب و هوایی در اغلب نقاط کشور و گرمای هوا، نسبت به مراقبت از بوتههای جوان و به ویژه دام و طیور جدیت بیشتری داشته باشند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، هامون مکوندی، کارشناس هواشناسی از احتمال باران در مناطقی از کشور خبر داد و گفت: در دو روز آینده در ارتفاعات آذربایجان غربی، ارتفاعات شمالی آذربایجان شرقی، برخی نقاط استانهای اردبیل و گیلان و ارتفاعات مازندران رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی میشود.
این کارشناس هواشناسی به باغداران توصیه کرد که چنانچه قصد چیدن میوه را دارند، این کار را قبل از بارندگی انجام دهند.
مکوندی تصریح کرد: باغداران و کشاورزان گرامی قطعا میدانند که محصولات باغی رسیده نباید خیس یاتر شوند، چراکه نگهداری آنها در انبار مشکل میشود و علاوه بر این، احتمال فسادپذیری آنها بالاتر میرود.
وی درباره وضعیت آب و هوایی سایر نقاط کشور گفت: در چهار روز آینده در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنههای جنوبی البرز وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی میشود.
دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز هم تا روز جمعه مواج خواهد بود و در سایر مناطق نیز پایداری هوای گرم پیش بینی شده است.