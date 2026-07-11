به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند با اشاره به آغاز حرکت برخی گروه‌های مشایه اربعین حسینی به سمت مرز‌های خوزستان اظهار کرد: امروز شنبه ۲۰ تیرماه گروه مشایه مشهد به اهواز رسیدند و شاهد حرکت زائران مشایه از سربندر و همچنین گروهی دیگر از یکی از روستا‌های خوزستان به سمت شلمچه هستیم.

وی افزود: همه تجهیزات و امکانات برای عبور و مرور زائران در نظر گرفته شده است تا با آرامش مسیر خود را طی کنند.

سرهنگ حسنوند با اشاره به خطرات تردد پیاده‌روی در کنار جاده‌ها، بیان داشت: از زائران می‌خواهیم تا حد امکان شب‌ها حرکت نکنند و در صورت ضرورت، از لباس‌های روشن و شبرنگ استفاده کنند، همچنین از پیاده‌روی در میان خودرو‌ها و کنار جاده‌های پرتردد خودداری و در صورت امکان از مسیر‌های ایمن‌تر استفاده کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: هنگام تردد، همواره باید به حرکت خودرو‌ها توجه داشته باشند و از انجام حرکات ناگهانی خودداری کنند.