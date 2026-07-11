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رئیس پلیس راه خوزستان گفت: تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای عبور و مرور ایمن کاروانهای مشایه اربعین حسینی در مسیرهای استان تامین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند با اشاره به آغاز حرکت برخی گروههای مشایه اربعین حسینی به سمت مرزهای خوزستان اظهار کرد: امروز شنبه ۲۰ تیرماه گروه مشایه مشهد به اهواز رسیدند و شاهد حرکت زائران مشایه از سربندر و همچنین گروهی دیگر از یکی از روستاهای خوزستان به سمت شلمچه هستیم.
وی افزود: همه تجهیزات و امکانات برای عبور و مرور زائران در نظر گرفته شده است تا با آرامش مسیر خود را طی کنند.
سرهنگ حسنوند با اشاره به خطرات تردد پیادهروی در کنار جادهها، بیان داشت: از زائران میخواهیم تا حد امکان شبها حرکت نکنند و در صورت ضرورت، از لباسهای روشن و شبرنگ استفاده کنند، همچنین از پیادهروی در میان خودروها و کنار جادههای پرتردد خودداری و در صورت امکان از مسیرهای ایمنتر استفاده کنند.
رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: هنگام تردد، همواره باید به حرکت خودروها توجه داشته باشند و از انجام حرکات ناگهانی خودداری کنند.