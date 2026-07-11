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معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات گفت: بازطراحی اقتصاد دیجیتال، اقتصادیسازی بخش فاوا، تقویت تابآوری ارتباطی و استفاده از رویکردهای نوین سیاستگذاری در اولویت تدوین سند چشمانداز و برنامههای توسعهای این وزارتخانه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، بازطراحی اقتصاد دیجیتال، اقتصادیکردن بخش فاوا، تقویت تابآوری ارتباطی و بهرهگیری از رویکردهای نوین سیاستگذاری را از مهمترین اولویتهای این معاونت در تدوین سند چشمانداز و برنامههای توسعهای وزارتخانه برشمرد.
نشست فصلی معاونت سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با حضور احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و مدیران و کارشناسان این معاونت برگزار شد.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارشناسان این معاونت در فصل بهار و همکاری آنان در ایام جنگ رمضان، بر اهمیت تداوم اقدامات راهبردی وزارت ارتباطات تأکید کرد.
بازطراحی اقتصاد دیجیتال؛ اولویت راهبردی معاونت سیاستگذاری
چیتساز گفت: «بازطراحی و پایدارسازی اقتصاد دیجیتال و اقتصادیکردن بخش فاوا، مهمترین رسالت و اولویت کنونی این معاونت است و تحقق این اهداف، زیربنای توسعه پایدار زیستبوم ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور به شمار میرود.»
وی همچنین بر ضرورت آغاز فرآیند معماری سیاستگذاری برای تدوین سند چشمانداز، سیاستهای کلان، اولویتها و احکام پیشنهادی وزارت ارتباطات برای برنامه هشتم توسعه تأکید کرد.
ضرورت استفاده از رویکردهای نوین در سیاستگذاری
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با اشاره به شتاب تحولات فناورانه گفت: «بهرهگیری از رویکرد برنامهریزی مبتنی بر سناریو، طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی و تقویت ظرفیتهای اقتصادی بخش فاوا از الزامات پیش روی این معاونت است.»
وی همچنین تابآوری ارتباطی و پایداری شبکه را از مهمترین الزامات توسعه زیرساختهای حیاتی کشور دانست و بر توجه ویژه به این حوزه در برنامهریزیهای آینده تأکید کرد.
بررسی اولویتهای راهبردی وزارت ارتباطات
در این نشست، موضوعاتی از جمله تدوین منشور پروژههای دستگاهها، کنترل پروژه، پنجشنبههای نظارتی، اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، مدیریت دانش، استفاده از فناوریهای نوین، آمادگی برای تدوین برنامه هشتم توسعه، اطلس اولویتهای راهبردی و طرحهای پیشران وزارت ارتباطات بررسی شد.
در پایان این نشست نیز مدیران و کارشناسان معاونت سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با تبادل نظر، چالشها و فرصتهای پیش روی این معاونت را در مسیر تحقق اهداف کلان وزارت ارتباطات بررسی کردند.