به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدکرم مرادی، مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، از هدف‌گذاری تولید ۷ هزار تن انواع ماهی در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته ۶ هزار و ۵۵۳ تن ماهی در استان تولید شد و امسال با توسعه ظرفیت‌های آبزی‌پروری، افزایش تولید در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه همدان دارای بیش از ۵۰۰ واحد پرورش آبزیان است، افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی سردآبی و ۲۴۰ هزار قطعه بچه‌ماهی گرم‌آبی در استخر‌های پرورش ماهی استان رهاسازی شده است.

مرادی یکی از برنامه‌های مهم شیلات استان را استفاده از ظرفیت حدود ۱۲ هزار حلقه چاه کشاورزی دو منظوره عنوان کرد و گفت: استفاده همزمان از این چاه‌ها برای کشاورزی و پرورش ماهی، ضمن افزایش تولید، بهره‌وری مصرف آب را نیز ارتقا می‌دهد.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به ترکیب تولید آبزیان در استان اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن از تولید استان مربوط به ماهیان سردآبی، حدود ۳۵۰ تن ماهیان گرم‌آبی و مابقی از منابع آبی، رودخانه‌ها، پشت سد‌ها و پرورش ماهی در قفس تأمین شود.

وی با اشاره به فعالیت یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های مداربسته پرورش ماهی کشور در همدان افزود: این مجموعه با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ تن، به دلیل استفاده از سیستم بازچرخانی و تصفیه آب، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار آبزی‌پروری در شرایط کم‌آبی دارد.