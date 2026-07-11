مرکز آمار ایران با انتشار گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران ویژه زمستان ۱۴۰۴، آخرین شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی کشور را با هدف رصد تحولات این حوزه و کمک به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پژوهش در اختیار مخاطبان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران؛ آمار‌های صحیح و به­‌روز در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌نیاز برنامه­‌ریزی و توسعه است. از این منظر، برای درک پدیده‌های اجتماعی لازم است که بینش کاملی از شرایط جامعه داشته باشیم.

مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار‌های کشور، با توجه به خلأ موجود در زمینه آمار‌های اجتماعی و فرهنگی کشور و با هدف رصد وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور از فصل بهار سال ۱۳۹۹ اقدام به تهیه و انتشار مجموعه­‌ای موضوعی با عنوان نشریه "گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران" نموده است.

این نشریه حاوی آخرین اطلاعات فصلی و سالانه شاخص‌های جمعیت، آموزش، سلامت، اشتغال و بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، زنان و خانواده، فرهنگ، رسانه و فضای مجازی، رفاه و تامین اجتماعی با تکیه بر اطلاعات فصلی است. منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرح­‌های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمار‌های ثبتی دستگاه­‌های اجرایی می‌باشد.

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