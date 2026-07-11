امروز؛ فعال شدن اعتبار طرح کالابرگ تیرماه در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مشمولان تا پایان مرداد فرصت دارند تا از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم مهرجو مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از شارژ شدن کالا برگ تیرماه برای کدهای ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ خبر داد و گفت: کالابرگ کد ملیهای منتهی به ۷، ۸ و ۹ نیز بیست و پنجم تیر شارژ میشود. مهرجو افزود: مبلغ کالابرگ بدون تغییر نسبت به ماههای گذشته، یک میلیون تومان به ازای هر نفر است. وی ادامه داد: ۳۰۵ هزار خانوار در استان معادل ۸۰۹ هزار نفر می توانند از کالابرگ استفاده کنند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اضافه کرد: ۵ هزار و ۱۶۵ فروشگاه در استان آماده ارائه کالا برگ به هم استانی ها است. گفتنی است سرپرستان خانوار برای استعلام موجودی اعتبار کالابرگ خود میتوانند از طریق برنامه شمیم و شمارهگیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* اقدام کنند.